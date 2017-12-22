Edirne'de kaçak avcılara 16 bin 858 lira ceza

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen, teyp ve canlı mühre kullanarak avlanan 4 kişiye 16 bin 858 lira ceza kesildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkeze bağlı Doyran ile Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen gümede (avcı kulübesi), teyp ve canlı mühreyle avlandığı tespit edilen B.K., B.Ş., B.Ş. ve H.Ç.\'ye \'4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet\' suçundan toplam 16 bin 858 lira ceza kesildi. Ekipler ayrıca 20 canlı mühre, 5 teyp ve 1 takozsuz tüfeğe el koydu.