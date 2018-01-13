Edirne'de işlenen cinayetin 10 tutuklu şüphelisinden 7'sine tahliye

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yazlık barakanın balkonunda 36 yaşındaki Hilmi Ertek’in tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu 10 şüpheliden 7\'si, Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tahliye edildi.

Olay, 7 Ağustos 2016 tarihinde Erikli Köyü sahili Yalı Caddesi\'nde bir barakada meydana geldi. Erikli köyü sahilinde tesisatçılık yapan Hilmi Ertek, Yalı Caddesi üzerinde bulunan balıkçı barınaklarının bulunduğu alandaki barakasına gelen kişilerce balkonda tabancayla 6 yerinden vurularak öldürüldü.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURARAK YAKALADI

Olayın birden fazla şüphelisinin bulunması ve olaydan önce özel hazırlık yapıldığının jandarma tarafından tespit edilmesi üzerine, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'nca olayın aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptıkları operasyonda şüpheliler T.P. (41), K.Ö. (26), O.İ. (20), C.B.G. (20), E.S. (33), V.T. (51), S.A. (22), D.A.\'yı (32) yakalayarak, gözaltına aldı. Aranan F.P. ve V.U.\'nun ise farklı suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi. 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

CİNAYET NEDENİ; İNTİKAM

İşlenen cinayet ardından ise intikam çıktı. T.P.’nin oğlu Tamer P., olaydan 5 Temmuz 2016 tarihinde arkadaşları ile birlikte Erikli Sahili’ne geldi. Burada Hilmi Ertek’le kavga eden Tamer P. kaşından yaralandı. Yaşanan kavganın ardından Tamer P. ve arkadaşları aynı akşam Erikli Sahili’nden ayrılarak, İstanbul’a döndü. Sarıyer’deki plajda bir arkadaşı ile denize giren Tamer P. bir süre sonra suda gözden kayboldu. Bunun üzerine arkadaşı, Tamer P.’nin babasını arayarak durumu bildirdi. Baba T.P. ise oğlunun arkadaşına Erikli Sahili’ndeyken neden orada olduklarını sordu ve arkadaşı da bir gece önce yaşanan olayı anlattı. Olay yerine gelen T.P., bir süre sonra karaya vuran oğlu Tamer P.’nin cesedi ile karşılaştı. Oğlunun kaşından da yaralandığını gören baba T.P., iddiaya göre oğlunun ölümünden Erikli Sahili’nde kavga ettikleri Hilmi Ertek’i sorumlu tuttu ve cinayet planı yaptı. T.P., oğlunun ölümünden 1 ay sonra 7 Ağustos 2016 tarihinde Erikli Sahili’ne giderek, beraberindekilerle Hilmi Ertek’in ölümüne sebebiyet verdi.

7 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu 10 sanığın duruşması geçen Cuma günü, Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Mahkeme, T.P., F.P. ve V.U.\'nun tutukluluk hallerinin devamına, D.A., S.A., E.S., K.Ö., O.İ., C.B.G. ve V.T.\'nin ise tahliyesine karar verdi.

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