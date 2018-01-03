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Edirne'de geçen yıl toplam 50 bin kaçak göçmen yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de geçen yıl yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen toplam 50 bin kaçak göçmen yakalandı

03 Ocak 2018 12:30

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de geçen yıl yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan\'a geçmek isteyen toplam 50 bin kaçak göçmen yakalandı. 2016 yılındaki 31 bin düzensiz göçmen sayısı 19 bin artış gösterdi. Avrupa ülkelerine gitmek Pakistanlılar 15 bin kişi ile ilk sırada yer aldı.
Edirne\'de 2017 yılı içinde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında savaş ve ekonomik nedenlerle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 50 bin düzensiz kaçak göçmen yakalandı. 2016\'da yakalanan 31 bin düzensiz göçmen sayısı geçen yıl 19 bin artış gösterdi. Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeli mültecilerin sayısı ise 16 binden 10 bine düştü. Ekonomik nedenlerden dolayı daha iyi yaşamak için Avrupa ülkelerine gitmek Pakistanlılar 15 bin kişi ile ilk sırada yer aldı. Pakistanlıları 12 bin kişi ile Afganistan, 10 bin kişi ile de Suriyeliler takip etti. Bunları Fas, Tunus, Cezayir, Irak ve İranlı göçmenler izledi.
Edirne İl Göç İdaresi\'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerden 1300\'ü sınır dışı edildi.
YUNANİSTAN 6 BİN GÖÇMENİ GERİ İTTİ
Edirne\'de Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçen 6 bine yakın mülteciyi Yunan güvenlik güçleri uluslararası anlaşmaya uymayarak Meriç Nehri üzerinden botlarla \'geri itme\' yöntemi ile Türkiye\'ye gönderdi. Yunanistan\'dan geri itilenlerin büyük bölümü Yunan polisi tarafından darp edilip,  telefon ve paraları gasp edildikten sonra Türkiye\'ye zorla gönderildiklerini söyledi.

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