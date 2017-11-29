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Edirne'de FETÖ'nün 'asker abisi' yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'asker abisi' ve şüphelileri ile Pakistan uyruklu kaçağın da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı

29 Kasım 2017 22:18

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'asker abisi\' ve şüphelileri ile Pakistan uyruklu kaçağın da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne-Havsa Karayolu üzerinde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan H.T.B. (40), F.T. (28), E.S. (41), S.F.T. (25), M.B. (31) ile Pakistan uyruklu Ş.R. (21) gözaltına alındı. Yapılan incelemede, FETÖ/PDY\'nin dershanesinde öğretmenlik yapan H.T.B.\'nin, \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan Edirne Sulh Ceza Mahkemesi\'nce arandığı, ayrıca örgütün \'asker abisi\' olduğu belirlendi. Şüphelilerden F.T.\'nin de İstanbul 35\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan arandığı ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından, FETÖ/PDY şüphelisi F.T. ile göçmen kaçakçıları olduğu belirlenen E.S. ve Ş.R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden örgütün \'asker abisi\' H.T.B. ve M.B., Edirne Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli S.F.T.\'nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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