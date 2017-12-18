T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde ekili araziler sular altında kaldı

18 Aralık 2017 22:43

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde ekili araziler sular altında kaldı. Kentte cadde ve sokakları göle çeviren yağmur sularının, Tunca Nehri\'nin geçtiği, Sarayiçi Er Meydanı\'nda bulunan Fatih ve Kanuni köprüleri\'nin olduğu bölümlerde nehir yatağından taştığı görüldü. Meteoroloji ise gece yarısından itibaren kentte kar yağışının yaşanacağı uyarasın9ı yaptı.
Edirne\'de hafta sonu etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte son 48 saate metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bir çok ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Edirne\'de yağış nedeniyle, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı\'nın bulunduğu alandan geçen Tunca Nehri, Fatih ve Kanuni köprülerinin gözlerinin bulunduğu en üst noktaya kadar yükselen su nedeniyle nehir yatağından zaman zaman taştığı görüldü. Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karağaç Mahallesi\'ni bağlayan Tunca Köprüsü\'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehir debisi 20 metre küp/saniyeden yaklaşık 4 kat artarak, 88 metreküp/saniye yükseldi. AFAD ekipleri her ihtimale karşı tedbir alırken, yetkililer her hangi bir taşkının söz konusu olmadığını belirtti.
KAR  GELİYOR
Edirne Meteoroloji yetkilileri, yağmurun bu gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacağını söyledi. Yetkililer, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın gece eksi 4 dereceye düşmesiyle kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceğini, kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulacağını söyledi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHA EDİRNETunca NehriSarayiçi Er MeydanıFatihKanuniEdirneHavaAşırıKırkpınar Yağlı GüreşleriTunca Nehri FatihKentteKarağaç MahallesiTunca Köprüsü DSİBölge MüdürlüğüAFAD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24