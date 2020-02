Edirne'de 'Ekonomi Zirvesi'

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi ve Hürriyet Gazetesi\'nin ortaklaşa düzenlediği 6\'ncı Ekonomi Zirvesi\'nde, kentin turizmi ve ekonomisi masaya yatırıldı.

Edirne Belediyesi, Hürriyet Gazetesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile inşaat firması Nef iş birliğinde bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Ekonomi Zirvesi, ETSO\'nun konferans salonunda yapıldı. Programa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Hürriyet Seyahat Genel Yönetmeni Serkan Ocak, Hürriyet Kelebek Yazarı Müge Akgün ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, zirvede yaptığı konuşmada, kentin dünyada metrekareye düşen tarihi eser bakımından ikinci sırada yer aldığını söyledi. UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan ve Mimar Sinan\'ın \'Ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii\'nin bu yıl restore edileceğini kaydeden Vali Özdemir, \"Bu da gösteriyor ki turizm anlamında turizm değerlerimizi koruyup, gelecek nesillere aktırılması için ciddi çalışmalarımız var. Kültür Bakanlığı olarak zaten Edirne\'de mevcut olan Fatih Sultan Mehmet\'in doğduğu ve Osmanlı\'ya başkentlik yapmış kentimizin bir sarayı var. Bu sarayla ilgili düzenlemelerimiz var. Edirne\'nin sivil mimarı örneklerinden birisi de konaklarımız var. Edirne merkezde şu anda 500\'e yakın konağımız var. Bu konakların bir an önce değerlendirilmesi ve turizme kazandırılması gerekiyor. 84 konak kötü durumda, bir an önce sahip çıkmazsak 3-4 yıl içerisinde kaybedeceğiz. Valilik olarak vatandaşlarımızın 25 yıllığına bize vermesi, aynı zamanda bazı konakları satın almak suretiyle restorasyonunu yapıp turizme kazandıracağız. Yılda 10 milyon turist geldiğinde hem konaklama anlamında hem de hizmet sektörü alt yapısı anlamında bu konaklara ihtiyacımız var. Bunları kazandırabilirsek çok doğru bir iş yapmış olacağız. Özellikle ben Hürriyet Gazetesi\'ne teşekkür ediyorum. Ekonomi zirvesi olarak ilk defa Edirne\'de turizm konusunda bir faaliyet yapılıyor. Bu da Edirne\'nin turizm anlamında ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi\" dedi.

HEDEF YILDA 10 MİLYON TURİST

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da hedeflerinin yılda 10 milyon turist olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bizim Hürriyet ile sevdamız yaklaşık 1 yıl önce başladı. Tabii ki okuyucu olarak demiyorum, profesyonel anlamda bir yönetici olarak. Her aşk gibi bir meyve vermesini bekliyorduk, bir değil birçok meyveler verdi. Hürriyet ve TÜRSAB ile birlikte yaptığımız, \'Edirne\'yi Keşfet\' programının ardından Edirne\'de bizimde hedef koyduğumuz turizm alanında gerçekten olağanüstü dönüşler aldık. Bunların bir kısmı planlıydı, bir kısmı plansızdı. Hürriyet\'in bizimle ilgili yaptığı tanıtım çalışmalarının çok doğru sonuçlar verdiğini düşündük. Hâlâ da görmeye devam ediyoruz. Görünen o ki gelecekte artacak büyüyecek. Son yıllarda Edirne\'nin gidişatına baktığımızda bir zamanlar yüzde 72\'lere kadar yükselen tarım pastasının yüzde 30\'ların altına hızlı bir şekilde gittiğini görüyoruz. Yine geçmişte köy-kent parametresinin köyler aleyhine yüzde 7.5\'lara düştüğünü görüyoruz. Bugün Edirne\'de kent nüfusu 92.5, köy nüfusu 7.5. Yani tarım popülasyonu gittikçe azalıyor. Turizm öyle bir alan ki içinde nitelikli tarımı organik tarımı da barındıran bir alan. Önümüze böyle bir hedef koymuş durumdayız. Hep beraber bu kenti emin adımlarla turizme doğru götürmeye çalışıyoruz.\"

Edirne\'nin uluslararası raporlara göre turizmde \'Dünyada En Çok Turist Çeken 100 Şehir\' listesinde 60 ile 70 arasında yer aldığını kaydeden Belediye Başkanı Gürkan, şöyle konuştu:

\"Ocak ayında Euro Monitor raporu yayınlandı. Bu raporda Edirne de tüm dünyada en çok turist çeken 100 şehir arasında 68\'inci sırada 2 milyon 845 bin turist ile. Tabii Türkiye maalesef son yıllarda bu terör belası nedeniyle turizmde biraz gerileme kaydetti. Baktığınızda Edirne turizm pastasında gelecek vadeden tek şehir. Olağanüstü tarihi mirası var, kültürel zenginliği, insan yapısı var, gastronomisi var. Dedik ki biz yaklaşık 3 milyon olan turist sayısını 4 yılda 5 milyona, 10 yıl içerisinde 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gelecekte turizmi nasıl şekillendireceğiz, sağlam örgütlerini kuracağız, yapılanmasını sağlayacağız? Bugün bunun ilk adımlarından birini atıyoruz.\"

\'EDİRNE MUAZZAM KIYMETLİ BİR ŞEHİR\'

Ekonomi Zirvesi proje ortaklarından Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da Edirne\'nin tarihi eserleriyle çok kıymetli bir şehir olduğunu söyledi. Timur, \"Hürriyet Gazetesi ile böyle toplantılar yapalım derken 10 şehri konuşuyorduk. İlk olarak Edirne\'den başlanılacak denilince, bazen karar verdiğinizde doğruluğu bir tevafuk ararsınız. Edirne bizim için çok kıymetli. 2014 yılında 1.5 yıllık çalışma yapmıştık. Sosyal bir projeydi. Edirne\'ye ilk o zaman geldim, hayatımda daha sonra 10 defa geldim. Hakikaten birçok kenti derinlemesine inceledik, bu kadar potansiyeli olan belki 2 şehir daha söyleyebiliriz. Muazzam kıymetli bir şehir. Edirneliler hep derler \'paşa çocuğu olmuş\' diye, hakikaten hak edecek bir memleket burası. Toplantı sonuçlarını da hep beraber takip ederiz\" dedi.

Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz da \'Keşfet\' programı kapsamında düzenlenen 8 kentin büyük ilgi gördüğünü belirterek, \"Özellikle \'Keşfet\' programı ile turizmin sıkıntıya girdiği 2016 yılından sonra Edirne\'nin de aralarında bulunduğu 8 tane şehirde iç turizmi hareketlendirmek için yaptığı proje çok ilgi gördü. Bunun dışında erken rezervasyon konusunun oturmasında TÜRSAB ve Başkan\'ın kendi sözleriyle Hürriyet Gazetesi ve Seyahat ekinin çok ciddi etkisinin olduğu biliniyor. \'Bayram tatilleri uzayacak mı?\' sorusunu herkes Hürriyet\'ten takip ediyor. Dolayısıyla bizim için önemli ve burada o yüzden ilk defa deniyoruz. Ekonomi Zirvesi\'nin içine bölüm açarak turizmi ekledik. Hürriyet Gazetesi günlük yaklaşık 1.2 milyon insana ulaşan, \'hurriyet.com.tr\' de ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşan ve 51 milyon sayfa görüntülemesiyle çok etkin bir yayın. Bu etkiyi yaptığımız şehirlerdeki bu toplantılarla devam ettireceğiz\" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Ekonomi Zirvesi\'nde Edirne\'nin turizmi ve ekonomisi masaya yatırıldı.



FOTOĞRAFLI