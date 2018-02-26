Edirne'de eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır."

