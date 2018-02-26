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Yaşam

Edirne'de eğitime kar engeli

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi

26 Şubat 2018 23:37

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.  Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm  ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır."
 

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