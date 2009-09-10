Edirne'de dolandırıcılık iddiası

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|Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma
kapsamında kentte faaliyet gösteren iki şirkette dolandırıcılık yapıldığı
iddiasıyla firma çalışanı 8 kişinin ifadesini aldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube
Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan
soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren iki firmaya baskın
yaptı.
Firmaların Mithatpaşa Mahallesi Balıkpazarı Caddesi'nde bulunan
ofis ve işyerlerinde arama yapan polis, daha sonra F.Ç, E.K, C.Ç, E.K, A.E, F.H,
H.Ü. ile F.Ö'yü dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına aldı.
Zanlılar,
emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest
bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma
sürüyor.