Edirne'de dolandırıcılık iddiası

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren iki şirkette dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla firma çalışanı 8 kişinin ifadesini aldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren iki firmaya baskın yaptı.



Firmaların Mithatpaşa Mahallesi Balıkpazarı Caddesi'nde bulunan ofis ve işyerlerinde arama yapan polis, daha sonra F.Ç, E.K, C.Ç, E.K, A.E, F.H, H.Ü. ile F.Ö'yü dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



