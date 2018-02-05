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Edirne'de Diyanet-Sen'den Adnan Oktar hakkında suç duyurusu

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- DİYANET-Sen Edirne Şubesi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik sözleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında, 'iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hareket' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

05 Şubat 2018 20:16

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- DİYANET-Sen Edirne Şubesi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik sözleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında, \'iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hareket\' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Edirne Adliyesi\'ne gelen Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar ve üyeler, Afrin\'de operasyon sürerken, bir televizyonda program yapan Adnan Oktar\'ın suni gündem yaratmaya çalıştığını söyledi. Ayar, Oktar\'ın Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarına yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Oktar\'ın sözlerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini kaydeden Ayar, şöyle dedi:
\"Askerlerimiz Afrin\'de istiklal mücadelesi verirken, bazı çevreler tarafından suni gündem oluşturulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız ve çalışanlarımız için ağza alınmayacak kelimelerle suçlar isnat edilmekte. Bunu yapanlar için suç duyusunda bulunacağız. Yasalar önünde gereken cezayı hâkimlerimiz, savcılarımız verecektir. Bizler Diyanet mensupları olarak 7/24 milletimizin emrindeyiz. Dini konularda milletimizi doğru bilgilendirmek için görev yapıyoruz. Bizim maaşımız şuradan, buradan verilirmiş, o önemli değil. Maaşı Diyanet İşleri çalışanları ağza alınmayacak yerden alıyormuşuz. Onun kanalında efendim kedicikleriyle basının önüne çıkması, bırakın İslam diniyle bağdaşmayı, Hristiyan diniyle bile bağdaşmaz, Yahudilik ile bağdaşmaz. Bu milletin dini duygularını istismar ediyor. Dinimizin genç beyinlerini kandırıyor. Kandırmakla yetinmiyor, Diyanet ve çalışanlarına suç isnat ediyor. Bunun karşılıksız kalmaması için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.\"
\'KEDİCİKLERİN KIYAFETLERİ\'
Gazetecilerin, Adnan Oktar\'ın programındaki kadınların kıyafetlerini sorması üzerine Erol Ayar, şu yanıtı verdi:
\"İslam dininin tesettür konusundaki emri Yüce Allah Ayet-i Kerimelerde, Peygamber Efendimizin sünneti seniyesinde bir hanımın tesettürü nasıl olmaslı, beyan bulunuyor. Ha bu yaparsınız, yapmasınız. Giyinirsiniz, giyinmezsiniz. Yüce İslam dinimizde hiçbir bacımıza biz \'Niye böylesin?\' demiyoruz. Ama sazlar, sözler, çengiler eşliğinde oyun oynamak af edersiniz İslam dini ile dalga geçmektir. İslam dinini hor, hakir görmektir. Bu malum kişinin kimler tarafından yönlendirildiği, kimler adına çalışıldığı da biliniyor. Milletimizin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.\"
5 SUÇTAN DAVA AÇILMASINI TALEP ETTİLER
Diyanet-Sen Şube Başkanı Erol Ayar ve üyeler açıklamalarının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Şube üyeleri şikâyet dilekçesinde Adnan Oktar hakkında, \'Dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle internet yoluyla alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozma ile iftira\' suçlarından dava açılmasını talep etti.

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