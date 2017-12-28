Edirne'de darbe girişimi sanığı 3 komutana ömür boyu hapis

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54\'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski komutanı tuğgeneral Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi eski tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun\'a \'Anayasal düzen yıkmaya teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, 12 sanığın beraatine karar verirken, diğer sanıklara ise 1 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmesine hükmetti.

Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar 54\'ncü Mekanize Piyade Tugayı eski komutanı tuğgeneral Hidayet Arı, eski binbaşılar Ekrem Tekinarslan, Bülent Yılancı, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski yüzbaşı Ali Soylu ve eski yarbay Kağan Kaya, eski üsteğmen İsmet Sezgin ve bazı tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı.

Mahkemede son sözü sorulan eski tuğgeneral Hidayet Arı, heyetten vicdanlı bir karar vermesini isteyerek, \"15 Temmuz\'da ben 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı sıfatıyla konuştum. Sıkıyönetim komutanlığını kabul etmiyorum. Ben WhatsApp kullanmadım, günlük hayatımda da kullanmam. Kanunsuz hiçbir iş yapmadım, emir vermedim. Yapacağınız değerlendirmede buradaki arkadaşlar size o kadar inanıyorlar ki, vicdanınızın sesini dinlemede cesur davranın. 15 Temmuz akşamı çok farklıydı, stres, belirsizlik ve güven bunalımı yaşadığımız ortamda, yasalara uygun bir biçimde davranmanın gayreti ile iyi niyetli olarak o gece davrandık. Bütün hazırlıkları kalkışmayı bastırmak için yaptık. Ben ve burada bulunan hiçbir personel demokrasiyi yıkma şeklinde hareket etmedik. İnanın suç işlemedik. Vereceğiniz karar ülkemize hayırlı olsun, vereceğiniz kararda vicdanınızı dinlemede lütfen cesur olun\" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan İsmet Sezgin ise ailesinin ve mahkemenin karşısında bu durumda olmayı istemediğini belirerek, \"Suçsuzum, vicdanlı adil bir karar vereceğinize inanıyorum\" dedi. Sanık Ekrem Tekinarslan da darbenin hiçbir şekilde parçası olmadığını belirterek, \"Sadece mahkemenize hesap veriyorum, vicdanıma hesap vermiyorum, adaletinizle bin yaşayın\" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek mahkemede beraat ve tahliyelerini istedi.

3 SANIĞA MÜEBBET

Son sözlerin ardından duruşmaya yaklaşık 1 saat ara veren Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Necati Görgülü, sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Hakim Görgülü, sıkıyönetim komutanı listesinde yer alan 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay eski komutanı tuğgeneral Hidayet Arı, eski binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski yarbay Ramazan Altun\'a \'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

7.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen İsmet Sezgin\'i \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan, iyi hal indirimi de uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Bülent Yılancı ve Kağan Kaya\'ya \'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\' suçundan 1 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası verildi. Sanık Ali Soylu ise Askeri Ceza Kanunu\'ndaki \'Emre itaatsizlikte ısrar\' suçundan 1 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Sinan Çamur hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Furkan Avcı ve Oğuzhan Çevik ise \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan iyi hal ve etkin pişmanlık hükümleri de uygulanarak 1 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası aldı. Ancak mahkeme heyeti bu cezaları erteledi.

12 SANIK BERAAT ETTİ

Tutuksuz sanıklar Ali Koç, Ercan Çırak, Harun Kiraz, Oğuz Özcan, Özhan Yurdugüzel, Zafer Dağdeviren, Ayhan Atasoy, İlhan Pekcur, Mehmet Sağlık, Tahsin Arda Karabiber, Şeref Karataş, Mustafa Gençay ise tüm suçlardan beraat etti.

Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ömür boyu hapis cezası alan Hidayet Arı, Ekrem Tekinarslan ve Ramazan Altun ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen İsmet Sezgin\'in tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanıklar Bülent Yılancı, Kağan Kaya ve Ali Soylu\'nun ise tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından salondaki bazı sanık yakınları ağladı. Bazı sanık yakınları ise cezaların açıklanmasının ardından baygınlık geçirdi.

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