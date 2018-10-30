Edirne'de Cumhuriyet yürüyüşü

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de Cumhuriyet\'in 95\'nci yıldönümü nedeniyle CHP teşkilatı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Talatpaşa Caddesi, Mimar Sinan Kapalı Spor salonu önünde toplanan CHP\'liler ellerinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Cumhuriyetin 95\'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Ellerinde \'Cumhuriyet değerlidir\' yazılı pankart taşıyan yürüyüş kortejine Edirne Belediye Bandosu da eşlik etti. Kortejin yürüyüşü sırasında \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganı atılırken, kalabalık hep bir ağızdan İzmir Marşı\'nı söyledi.

Atatürk Anıtı\'na kadar süren yürüyüşün ardından katılanların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk\'ün, emperyalistlerin işgali altında olan vatanı, arkasından gelen fedakar kahraman milletle bağımsızlığa kavuşturduğunu ifade ederek, \"Trakya\'dan yanan kurtuluş ordusu kıvılcımı önce büyük bir orduya sonra da bağımsızlığa dönüştü. Atatürk ilke ve inkılaplarının her zaman ışık olmaya devam edecektir\" dedi.

CUMHURİYET RESEPSİYONU

Edirne Valisi Günay Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Meriç nehri kenarındaki Lalezar restoranda, Cumhuriyet resepsiyon verdi. Resepsiyona Vali Özdemir\'in yanı sıra 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyeleriyle, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Özdemir, önceki gün yayınlanan kararname ile başmüfettişliğe atandığını ve kentteki görevinin sona erdiğini belirterek, helallik istedi. İstanbul\'da açılan yeni hava limanını hatırlatan Özdemir, \"Bugün Türkiye görüyoruz ki 95 yılda çok büyük mesafe almış. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük havaalanını açtı. Bu cumhuriyetin imkanlarıyla ve cumhuriyetin yetiştirdiği insanlarla oldu. Edirne, bugün yine Balkanlar\'ın ve Türkiye\'nin en büyük çocuk müzesini açtı. Bu da yine cumhuriyetin getirdiği imkanlar ve cumhuriyetin yetiştirdiği insanlarla oldu. Demek ki artık cumhuriyetimiz ayaklar üzerinde duran, dünyanın en iyilerinden biri olma yolunda önemli mesafeler kat etmiş. Öncelikle bunu başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz\" dedi.

Edirne\'deki görev süresinin bittiğini anlatan Vali Özdemir, çok önemli günler yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

\"Biz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmaya çalıştık, hep yanlarında olmaya çalıştık. Sizlerin dertleriyle dertlenmeye çalıştık. Bunlarda bazı eksiklerimiz olmuş olabilir, hakkınızı helal edin. Edirne için, insanlarımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah Edirne\'den ayrılsak da gönlümüz Edirne ile beraber. Burada yaşayan Edirne\'den bir daha ayrılamıyor. Edirne, şu anda dünyada birlikte yaşamanın ne olduğunu, insanların hoşgörünün ötesinde bunu bilen ve uygulayan Türkiye\'ye ve dünyaya örnek olacak bir yaşam biçimi var.\"

Vali Özdemir, konuşmasının ardından beraberindekilerle Cumhuriyet pastasını kesti. Resepsiyona katılanlar ellerinde Türk bayrağı ile İzmir Marşı\'na eşlik etti. Vali Özdemir, programın sonunda resepsiyona katılanları kapıda tek tek uğurlayarak vedalaştı.

FOTOĞRAFLI