Edirne'de çöpten elektrik üretilmeye başlandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediyesi\'nce 60 yıllık vahşi depolamaya son verilip, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri\'nde elektrik üretimine başlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Bu tesiste 1 yılda toplam 14 milyon 16 bin kilowatt saat elektrik üretilmiş olacak. Bu rakam, önümüzdeki yıl 28 milyon kilowatta çıkacak\" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geçen yılın Kasım ayında hizmete alınan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri\'nde, bugünden itibaren elektrik üretilmeye başlandı. Tesisin açılışı törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesisin ortaklarından Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Atlas Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Haberdar ve siyasi parti temsilcileri ile kent sakinleri katıldı.

Atlas Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Haberdar, tesisin açılışında, kentin vahşi depolama sorununun çözüldüğünü belirterek, \"Bu sayede Edirne\'nin vahşi depolama sorununun çözümü sağlandı. Hemen ardından metan gazının atmosfere gelişigüzel salınımını önlemek için elektrik enerjisi üretim santralinin kurulum çalışmalarına hız verildi ve bugün ilk elektrik üretecek noktaya gelmiş bulunmaktayız. Toplamda tüm tesislerde 65 milyon liralık bir yatırım yapmış olacağız\" diye konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN: YAPILAMAZ, DENİLENİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ

Edirne Belediye Başkanı Gürkan da vahşi depolama sorununa 18 ayda çözüm getirdiklerini ve Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri\'ni kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Yaptığımız çalışmalar sonucunda arkadaşlarımla beraber 16\'ncı ayda bu gördüğünüz alanda düzenli depolama ve bertaraf tesislerinin proje ihalesini yaparak ilk önemli adımı atmış olduk. Akabinde 16 ay gibi bir sürede de tesisleri bitirdik. İkinci hedefimiz olan buranın işletilmesi ve ondan önemlisi artık çöpün çok değerli bir malzeme olduğunu bildiğimiz için bir işletme arayışıydı. Edirne\'de yapmış olduğumuz bu tesis Türkiye\'de 1397 belediye arasında bertaraf ücreti ödenmeyen tek tesistir. Ayrıca cirodan da Türkiye\'de pay alan tek tesistir. Ben Atlas firmasına Edirne\'ye yapmış olduğu bu 65 milyon liralık yatırım için bir kez daha Edirne, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa halkı adına şükranlarımı sunuyorum. \'Yapılamaz\' denileni yapmaktan, \'Yalan söylüyor\' denileni gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz.\"

\'AYDA 1 MİLYON 152 BİN KİLOWATT ELEKTRİK ÜRETECEK\'

Tesiste saatte bin 600, ayda ise 1 milyon 152 bin kilowatt enerji üretileceğini kaydeden Gürkan, \"Türkiye\'de meskenlerin aylık tüketimi 100 kilowattır. Her saatte 16 bin evin 1 aylık ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu tesiste 1 yılda toplama 14 milyon 16 bin kilowatt saat elektrik üretmiş olacak. Bu rakam önümüzdeki yıl 28 milyon kilowatta çıkacak. Bu mutluluk ve heyecan tüm Edirne\'nin herkese hayırlı olsun. Bunun devletimizin yenilebilir enerji teşvik kapsamında parasal boyutu var. Bugünkü rakamlarla yılda 1 milyon 864 bin dolarlık burada elektrik üretilmiş olacak\" dedi.

VALİ CANALP: METAN GAZI EN TEHLİKELİ ETKEN

Edirne Valisi Canalp da çevre problemleri olduğu zaman herkesin gezegene karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, \"Bugün burada açılan tesis de aslında kendi gezegenimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bir örneğidir. Katı atık dediğiniz zaman ortaya çıkan etkenlerden en önemlisi metan gazıdır. Bugün dünyada en çok konuşulan sorunlardan bir tanesi çevre sorunlarıdır. Amerika\'daki, Avrupa\'daki üniversitelerin ele aldığı konulara bakın; her zaman için en zirvedeki konulardan bir tanesidir çevre. Metan gazı da bu çevresel sorunlarda en tehlikeli etkendir. Bugün burada açılan tesis, sadece katı atıkların bertarafına yönelik değil, aynı zamanda ortaya çıkan bu metan gazını enerji üretimine dönüştürmek suretiyle onun da bertarafıdır. Dolayısıyla gezegenimiz için külfet olan bir hususunu net bir kazanca dönüştürüyoruz. Bu nedenle burası hem dünya hem de Türkiye için de harikulade bir tesis\" diye konuştu.

\'ERGENE NEHRİ\'NDE TEMİZLİK SAĞLANMIŞ OLACAK\'

Ergene Nehri\'ndeki kirliliğe de değinen Vali Canalp, \"Biliyorsunuz konu çevre kirliliği oldu mu, herkes Ergene\'yle ilgili yorum yapar. İnşallah önümüzdeki sene kuzeyde yer alan, il ve ilçelerde yer alan bu nehre dökülmüş olan katı atıkların bertarafına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Bu sadece endüstriyel atıkların bertarafıyla ilgili değil kentsel atıkların bertarafı şeklindeki tesisleri de bünyesinde barındırıyor. Bu şekliyle derin deniz bertarafının da yapılmasıyla hem bu atıkların bertarafı yapılacak daha sonrasında da Marmara Denizi\'ndeki derin atık sulara verilmesi suretiyle Ergene Nehri\'nde belli bir temizlik sağlanmış olacak. İnşallah önümüzdeki yıllara Ergene Nehri\'ni artık kirliliğiyle anılan bir nehir olarak değil; temiz, berrak sularıyla anılan bir nehir olarak göreceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte tesisin açılışı için butona bastı. Tesiste elektrik üretimine başlandı.

FOTOĞRAFLI