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Edirne'de cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde jandarmaya sahte kimlik gösteren ve cinayet suçundan arandığı belirlenen S

02 Kasım 2017 19:14

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde jandarmaya sahte kimlik gösteren ve cinayet suçundan arandığı belirlenen S.Y. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala\'nın Yenikarpuzlu beldesinde S.K. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan ve isminin H.Ç. olduğunu iddia eden kişilerin kimlik kontrolü yapıldı. H.Ç.\'nin parmak izi kontrolünde kimliğinin sahte olduğu, gerçek isminin ise S.Y. olduğu belirlendi. Bakırköy 3\'üncü Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'Kasten öldürme\', Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak\' suçlarından arandığı tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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