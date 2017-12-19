Edirne'de cezaevi firarisi, sahte ehliyetle yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 23 suçtan aranan cezaevi firarisi Cengiz K. (33), polis tarafından üzerinde sahte ehliyetle yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Belkoop Konutları mevkiindeki bir işyerinde durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Polise verdiği ehliyetin sahte çıkması üzerine yapılan sorguda, şüphelinin Cengiz K. olduğu belirlendi. Cengiz K.\'nın \'dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık\' gibi 23 suçtan arandığı, cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Cengiz K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesi\'ne. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.