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Edirne'de bulunan yavru orman yediuyuru doğaya salındı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bulunan 3 aylık yavru orman yediuyuru, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde incelendi ve kaydı yapıldıktan sonra doğaya salındı

11 Ekim 2017 15:47

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de bulunan 3 aylık yavru orman yediuyuru, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü\'nde incelendi ve kaydı yapıldıktan sonra doğaya salındı.
Edirne\'de ormanlık alanda gezenler tarafından bulunan yavru orman yediuyuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bölgede nadir görülen ve nesli tehlike altındaki türlerden olan orman yediuyuru, buradaki işlemlerin ardından incelenerek, kayda geçirilmek üzere Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü\'ne gönderildi. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı\'nda görevli Yrd. Doç. Dr. Beytullah Özkan tarafından incelenerek, kayda geçirilen \'Glis glis\' türü orman yediuyuru, Lalapaşa İlçesi\'ne bağlı Karabayır mevkiinde doğaya salındı.
ORMAN YEDİUYURU
Orman yediuyuru küçük fare türlerini içeren bir kemiriciler familyasıdır. Sincaba benzeyen görüntüsüne rağmen gri rengi, iri gözleri ve yerde sürüdüğü kuyruğuyla hemen ayırt edilir. Ağaç kovuklarında yaşayan yediuyurlar, sosyal hayvanlardır. Yılın yedi ayını uykuda geçirebilen bu tür, tohum, meyve, yumurta ve diğer kemirgenlerle beslenir. Kürk için avlanmaları ve ormanların tahribatından nesilleri tehlikededir.

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