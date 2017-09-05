Edirne'de bağ bozumu başladı

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin merkeze bağlı Küçükdöllük Köyü\'nde Eylül ayı ile birlikte başlayan bağ bozumunda 1 yıl boyunca emek verilen üzümler toplanmaya başladı.

Edirne\'nin Küçükdöllük Köyü\'nde pekmez, üzüm şırası ve şaraba kadar birçok alanda üretim yapan üreticiler, yıl boyunca bağlarında ektikleri üzümleri toplamak için bağlara girdi. Üzümlerin yetiştirilmesi için gerekli iklimsel özellikler ve uygun toprak yapısıyla her geçen gün ün kazanan Edirne\'de, işçiler kızgın güneşin altında dalından kopardıkları üzümleri kovalarda toplayıp ardından işlenmek üzere tesislere gönderiyor.

Küçükdöllük Köyü\'nde üretim yapan tesis için de bağ bozumuna başlayan Önolog (Şarap uzmanı) ve üretici Şeniz Saç Ergincan, 85 dönümlük arazilerinde yüksek rekolte beklentisinde olduklarını söyledi. Ergincan, şöyle dedi:

\"Bağ bozumumuz geçen yıllarla paralel bir şekilde Ağustos\'un son haftası Eylül\'ün ilk haftası gibi başladı. Rekoltemizi aslında biz ayarlıyoruz. Yeşil budama ve salkım seyreltmeyle dönüm başına 600 kiloya kadar düşüyoruz üzümde\" dedi. 12 kişilik ekiple birlikte bağ bozumunda üzümleri tek tek topladıklarını ifade eden Ergincan, yıl içindeki dolu yağışı nedeniyle yüzde 25 oranında hasara uğradıklarını vurgulayarak, \"Bu sene bir iki parselimizde dolu dolayısıyla hasar var. Onun dışında kalan üzümlerimiz gayet iyi bir durumda. Üzümlerimiz sağlıklı iyi bir yıl bekliyoruz. Yüzde 25-30 kadar bir zarar bekliyoruz. 85 dönümlük arazimiz var. Hasar gören parsel de 15-20 dönümlük bir alan.\"

Ergincan, üzüm hasadının yaklaşık 2 ay süreceğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Organik sertifikasının gerektirdiği kadar sınırlı ilaçlama yapıyoruz. Edirne\'de bağcılık tarihsel bir geçmişe sahip. Burasının iklimi üzüm yetiştirmek için çok uygun. Karasal iklim üzümün yeteri kadar şekerli olmasını sağlıyor. Gecelerimiz de serin böylece ürünler hastalıklardan kurtuluyor. Aynı zamanda rüzgarlı bir bölge olduğu için mantar gibi hastalıklardan korunmamızı da sağlıyor. Fransa\'nın Bordeaux bölgesi ile aynı paralelde bulunuyoruz. Toprak elverişli o yüzden Edirne üzüm yetiştirmek için çok iyi bir bölge\" diye konuştu. İşçilerden Sevcan Toprak, üzüm hasadının zorlu ve çaba isteyen bir iş olduğunu ifade ederek, \"Burada günlük 80 lira kazanıyoruz. Aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz.\"

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