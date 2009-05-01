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Yaşam

Edirne'de askeri araç kaza yaptı: 7 yaralı

01 Mayıs 2009 00:32

Edirne'nin Enez ilçesindeki trafik kazasında, 5'i asker, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enez İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait Mehmet Yılmaz yönetimindeki askeri minibüs, görev dönüşü Yenice köyü yakınlarında Selim İlhan'ın (42) kullandığı 22 FZ 371 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, askeri minibüsteki Astsubay Çavuş Ramazan Kıraç, erler sürücü Mehmet Yılmaz, Mehmet Arpacı, Ergin Ergün ve Tolga Tekin ile kamyonet sürücü Selim İlhan ve yanındaki Necmi İlhan (45) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından 5 asker, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki askeri hastaneye, Selim İlhan ise Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.

Keşan Kaymakamı Metin Borazan ile Edirne İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Akman, yaralıları hastanede ziyaret ettiler.

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