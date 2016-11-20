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Yaşam

Edirne'de ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Komşuları 68 yaşındaki İsa Konak'ın ağaca budamak amacıyla çıktığını söylediler

20 Kasım 2016 16:06

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bahçesindeki ağaca budamak için çıkan 68 yaşındaki İsa Konak dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Can Zeray'ın haberine göre Süloğlu İlçesi'ne bağlı Yağcılı Köyü’nde bahçedeki meyve ağaçlarını budamak için ağaca çıkan İsa Konak, dengesini kaybederek düştü.

Komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Konak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldıran Konak'ın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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