Edirne'de ağaç devrildi: 1 ölü

Edirne'de yıldırımın çarptığı asırlık ağacın çay bahçesinde oturanların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Kentte bir anda başlayan fırtına bazı ağaçları kökünden söktü. Fırtına, Meriç Nehri kenarında bulunan çay bahçesinde faciaya neden oldu. Akşam saatlerinde nehir kenarında çay içmeye gelen vatandaşlar, aniden başlayan fırtınaya tutuldu.

Yıldırımın çarpması sonucu nehir kenarındaki asırlık bir ağaç, bahçedeki insanların üzerine devrildi. Bir kişi ağaç altında kalarak hayatını kaybederken, yaralanan 13 kişi ise Edirne Devlet Hastanesi, Selimiye Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Meriç Nehri kenarında bulunan bir çay bahçesindeki dev kavak ağacının devrilmesi sonucu ağacın altında kalan 6 kişinin yaralandığını söyledi. Başkan Sedefçi, ağacın devrilmesiyle yaralanan çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.