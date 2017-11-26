Edirne'de 69 yıllık arzuhalci teknolojiye direniyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 83 yaşındaki İsmail Hakkı Canfiliz, baba mesleği arzuhalciliği elektriği olmayan tarihi binada 69 yıldır teknolojiye direnerek sürdürüyor. Canfiliz, \"Bir fukara gelir, yardıma muhtaçtır ona bir dilekçe yazarız. Parası varsa 5 lira verir, yoksa alamayız. Yazdığım arzuhaller hepsi neticelenmiştir\" dedi.

Edirne\'nin Babademirtaş Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki Osmanlı döneminden kalan tarihi binada İsmail Hakkı Canfiliz, 69 yıldır baba mesleği olan arzuhalcilik yapıyor. Henüz 14 yaşındayken babasının yanında çırak olarak başladığı ve bugün teknelojiye yenik düşen mesleğini zor şartlar altında sürdüren Canfiliz, elektriği olmayan tarihi binada daktilosuyla insanların dertlerine çare olmaya çalışıyor. Yaptığı işi çok sevdiğini anlatan Canfiliz, 40 yıl sürdürdüğü mesleği babasının ölümünden sonra 69 yıldır devam ettirdiğini kaydetti. Canfiliz, \"1948 yılında babamla birlikte işe başladım. 1959 yılında babam vefat edince ben onun yerine geçtim. Babam burada 40 sene arzuhalcilik yaptı. O tarihten sonra ben devam ettirdim. Arzuhal bir fukara gelir, yardıma muhtaçtır ona bir dilekçe yazarız. Parası varsa 5 lira verir, yoksa alamayız. Yok para derse gider. Yırtsan olmaz, yırtmasan olmaz. Vicdan azabı çekersin. Yazdığım arzuhaller hepsi neticelenmiştir\" dedi.

\'İNTERNET BİZİM MESLEĞİ BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ\'

Bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasından sonra işlerinin bitme noktasına geldiğini belirten Canfiliz, \"İnternet çıkmasıyla birlikte bizim işimiz bitme noktasına geldi. Herkes işini oradan yapıyor. Önceden düğünlerde vardı, onları yazıyorduk. Şimdi onları düğün salonları sahipleri yapıyor. Köylerde evlenme işlemleri oluyordu evrakları biz hazırlıyorduk. Şimdi bilgisayar çıkınca oradan köy muhtarları yapıyorlar. Bundan yaklaşık 60 yıl önce günde 100 adet arzuhal yazıyordum, şimdi hiç yok denecek kadar az. Günde bazen 3-5 tane iş çıkıyor, ama çoğu zaman hiç yazmadan dükkanı kapattığım oluyor. Bütün gün tavla oynuyoruz\" dedi.

İŞ YERİNDE ELEKTRİK YOK

1910 yılından beri arzuhalci olarak hizmet veren binaya gerek duymadığı için elektrik çektirmediğini belirten, Canfiliz, \"İşyerine gerek duymadığım için elektrik almadım. Gerek görmedim. Benim gözlerim görüyor gece karanlıkta bile yazarım. Gece bana ışık gerekmiyor\" dedi.



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