Edirne'de 500 köpek kayboldu iddiası

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, eski çöplükte yaşayan yaklaşık 500 köpeğin ortadan kaybolduğunu öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kentte geçen yıl Kasım ayında kapatılan eski çöplükte barınan ve belediye tarafından beslenen yaklaşık 700 köpekten 500 kadarının ortadan kaybolduğu iddia edildi. EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, dernek üyeleri ile gittikleri çöplükte tutanak tuttu. Kalender, ayrıca köpeklerin kaybolması konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Köpeklerin 4-5 günlük bir süre içerisinde kaybolduğunu söyleyen Kalender, \"Edirne çöplüğü burası, biz buraya 2-3 yıldır geliyoruz. Burada çok sayıda hayvan sefalet içinde yaşamaya çalışıyordu. Kapandıktan sonra biz beslemeye çalıştık, fakat sayı 700-800 olunca, biz dernek olarak besleme imkanımız olmadığı için belediyeye başvurduk. Belediye ekipleri 2 aydır hayvanları burada düzenli besliyor. Burada 24 saat güvenlik var. kameralar var. Bu alanda yüzlerce köpek 1 Şubat salı gününden itibaren kayboldu. Ondan önceki çarşamba günü çok fazla köpek vardı, ama bu 4-5 gün içinde bu köpekler birden bire kayboldu. Buraya hayvanları beslemeye gelen genç arkadaşlarımız var onlar fark etti\" dedi.

Köpekleri bulmak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Kalender, \"Bunu kim ya da kimler yaptı bilmiyoruz. Çok şaşkınız. Belediye Orman Su İşleri Müdürlüğü ve biz, hep beraber burada sayım yaptığımızda 200 civarında köpek olduğunu tespit ettik. Biz kimseyi suçlamıyoruz, iftira atmıyoruz. Ama burada kaybolan köpekler var. Bunlar bulunmalı. Savcılığa gidip köpeklerin bulunması için suç duyurusunda bulunduk. Edirne Valiliği\'ne, Emniyet Müdürlüğü\'ne her gün giderek köpeklerin bulunması için çalışmalarımız devam ediyor. Köpekler bulunana kadar peşini bırakmayacağız\" diye konuştu.

\'KÖPEK SAYILARINDA AZALMA VAR\'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise çöplükteki köpekleri 2.5 aydır beslediklerini ve sağlık sorunlarıyla ilgili belediye olarak gereken önlemleri aldıklarını söyledi. Çöplük alanına geçici hayvan barınağı ve yavru bakım evi projesi hazırladıklarını belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:

\"Bizim için önemli olan son 10 gündür orada hayvan sayısında azalma olduğunu tespit ettik. Biz bunu fark ettiğimiz an, hemen Tarım İl Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü\'ne bilgi verdik ve oraya onların uzman ekiplerini getirerek tutanaklar tutturduk. Ve sonra yaptığımız bütün araştırmalarda köpeklerle ilgili Edirne Belediyesi olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya başladık. Köpeklerin sayısında azalma hissettiğimizde ne olabilir diye baktığımızda, bazı köpeklerin mahallelere gittiğini gördük. Vali yardımcısıyla yaptığımız toplantıda, bu köpeklerin sayıların da azalma var bunun muhakkak bulunması lazım. Ve bunun açığa çıkarılması lazım, kararı aldık. Orada MOBESE kayıtlarının incelenmesi için 15 günlük kayıtları Edirne Valiliği ve Orman İl Müdürlüğü\'ne teslim ettim.\"

Köpeklerin kaybolmasıyla ilgili birkaç teori olduğunu söyleyen Tanrıkulu, \"Uzman veterinerlerden aldığımız bilgilere göre köpeklerin habitatları konusunda bize bilgiler verdiler. Yani köpeklerin bir süre sonra gruplaşmalar yaptığı ve bu gruplaşmalar sonucunda diğer guruplarla aralarındaki çatışmalardan dolayı da farklı yerlere gidebildikleri. Aynı zamanda çöplüğü, vahşi depolama alanını bıraktığımız zaman, akşamları rüzgarın az olduğu zaman metan gazı çıktığından, orasını terk edebilecekleri yönünde. Onun dışında mahallere artış var. Biz şikayetler de alıyoruz, yakın köylere ve mahallere gittiklerini tespit edip fotoğraflarını aldık. İlk böyle sayı olarak da kaydımız olmadı. Evet sayıda azalma var. Biz üzerime düşen sorumluluğu da kabul ediyoruz. Kayıp köpeklerin bulunması için ne gerekiyorsa yapacağız\" dedi.

