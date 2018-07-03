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Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı

03 Temmuz 2018 20:46

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan\'a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyendik Beldesi\'nde durumunda şüphelendikleri 5 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kimliklerinin sahte olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve yasadışı yollarla Yunanistan\'a kaçmak isteyen İ.I., E. Ç., E.Ç., A.U.G. ve A.G. oldukları belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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