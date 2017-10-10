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Edirne'de 455 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 455 kişi yakalandı

10 Ekim 2017 20:50

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 455 kişi yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın ve Bosna köyleri ile İpsala, Enez, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan\'a geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Eritre, Bangladeş, Libya, Fas ve Irak uyruklu 455 kişiyi yakaladı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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