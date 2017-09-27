Edirne’de 362 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 362 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna, Sazlıdere, Yenikadın, Sarayakpınar, Köşen ve Orhaniye köyleri ile Keşan, İpsala ve Meriç İlçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Cezayir ve Libya uyruklu 362 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Y.T. ve Z.E. tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.