Edirne'de 32 kaçak yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen yabancı uyruklu 32 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ve sınır devriye ekiplerince İl merkezine bağlı Büyükismailçe, Yenikadın köyleri ile İpsala ve Enez ilçesindeki kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen Fas, Somali, Filistin ve Myanmar uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.



Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesine götürüldü.



Öte yandan, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen Türk vatandaşı M.G, İ.E, O.D ile O.A, Türkiye'ye iade edildi. İpsala Sınır Kapısı'ndan iade edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

