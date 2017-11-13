Edirne'de 3 kişi mantardan zehirlendi

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Zehirlendikleri belirlenen 3 kişi tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Gaziömerbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen S.A., N.S. ve H.S. bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Enez Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Mantardan zehirlendikleri anlaşılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedaviye alındı.