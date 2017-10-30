Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 3 kişi ile bu kişilere yardım ettiği öne sürülen 2 Pakistanlı jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları doğrultusunda FETÖ şüphelilerinin Yunanistan\'a kaçacağı bilgisi üzerine merkeze bağlı Üyüklütatar Köyü\'nde operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile kapatılan İstanbul Mehtap Eğitim Kurumu Büro Müdürü 35 yaşındaki S.S., İstanbul Anafen Dershanesi Büro Memuru 34 yaşındaki L.S. ve Manisa Akhisar Ulu Camii\'nde öğretici memuru iken meslekten ihraç edilen 33 yaşındaki S.Ö. ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı oldukları iddia edilen 2 Pakistanlı yakalandı. 3 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları da belirlendi. Öte yandan şüphelilerden S.Ö.\'nün hamile olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.