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Yaşam

Edirne'de 2 katlı bina yanlışlıkla yıkıldı

31 Mart 2010 22:02

T24- EDİRNE’de bir inşaatın iş makinesi ile yaptığı temel kazma çalışmaları sırasında yanındaki 2 katlı bir bina yıkıldı. Evden yarım saat önce dışarıya çıkan 3 kişi ise şans eseri muhtemel bir ölümden kurtuldu.


Olay, saat 17.30'da Sarıcapaşa Mahallesi Kıyık Caddesi Tophane Bayırı üzerinde Burhanettin Tunay’a ait alt katı depo olan 2 katlı binada meydana geldi. Evin yanındaki inşaat çalışmalarından huzursuz olan ve evin yıkılacağı endişesini taşıyan 56 yaşındaki Burhanettin Tunay, evdeki eşi 53 yaşındaki Nursel Tunay ve kız kardeşi Sevdiye Çarpar’ı da yanına alarak dışarı çıktı.


Bu sırada müteahit firmanın iş makinesini kullanan operatörü Mümin Balcı’nın yaptığı kazı sırasında toprak kayarak inşaat çalışmasının yapıldığı çukurun içine yıkıldı. Evden yaklaşık yarım saat önce çıkan 3 kişi ise mutlak bir ölümden kurtuldu. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri enkazda arama yaptı. Bu sırada eve gelen ev sahipleri binanın yıkıldığını görünce şok geçirdi ve polis ekiplerine “Şükürler olsun. 30 dakika önce evden çıkmasaydık şimdi bizi enkazdan arayacaktınız. Evde kimse yok” dedi.Bunun üzerine enkazdaki arama çalışmaları sona erdi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri ise inşaatın ve yıkılan evin elektriklerini kesti. Polis ekipleri ise çevrenin güvenliğini aldı.


Evin yıkılacağını tahmin ettiklerini belirten Burhanettin Tunay, “İnşaat çalışmaları yapan müteahhiti uyardık. Ancak bizi dinlemedi. Biz de korkudan evden ayrıldık. Biz evden çıktıktan 30 dakika sonra bina yıkıldı. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.


Polis ekipleri müteahhit ve ev sahiplerini ifadesi için polis merkezine götürürken, iş makinesinin operatörü Mümin balcı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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