Edirne'de 19 Mayıs coşkusu

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 19 MAYIS Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kentte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 09.30’da 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Kortejdeki öğrenciler, belediye bandosu eşliğinde taşıdıkları dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Zekeriya Bayrak Atatürk Anıtı\'na öğrencilerle birlikte çelenk bıraktı.

Törene Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

KEŞAN\'DAKİ DA KUTLANDI

Keşan ilçesindeki törenler ise Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen\'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Keşan Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösterileri sundu.

Törenin ardından Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşların oluşturduğu kortej, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi\'ne yürüdü. Buradaki etkinliklerle de Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Safiye Erol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Özel Uğur Anadolu Lisesi halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

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