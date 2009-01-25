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Yaşam

Edirne’de 100 liralık izdiham!

Edirne’de bir vakıfın para yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, vakıf binasının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

25 Ocak 2009 02:00

Edirne’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) para yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, vakıf binasının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Çocuklarıyla birlikte SYDV binasının önünde toplanan ve polis ekiplerince izdiham yaşanmaması için sıraya konulan vatandaşlar, kendilerine kısa sürede sıra gelmesi için adeta birbirleriyle yarıştı. İzdiham yaşanması üzerine polis, vatandaşları sırayla içeri aldı. Vakıf yetkilileri, yardıma muhtaç yaklaşık 2 bin vatandaşa rutin olarak para yardımı yapıldığını, vatandaşlara aile başına 100-150 TL verildiğini söyledi.

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