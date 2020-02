Edirne'de 10 günde 27 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de son 10 günde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan, aralarında üniversite öğrencisi, öğretmen, ihraç edilen başkomiser ve zabıt katibinin de bulunduğu FETÖ/PDY şüphelisi 27 kişi yakalandı, 2 kişi ise askerleri görünce Meriç Nehri\'ne atlayarak kaçtı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 18\'i tutuklandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı \'Hudut Kartalları\' askerler ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 10 günde Yunanistan sınırındaki Elçili, Orhaniye, Üyüklütatar köyleri, İpsala Sarıcaali köyü, Keşan ilçesi, Meriç ilçesine bağlı Seremköy ile Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde sınırı yasa dışı geçmek isteyen 27 şüpheli yakalandı. Birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan şüphelilerin çoğu hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olduğu ve bazı şüphelilerin \'ByLock\' kullandığı tespit edildi.

Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde birinci derece askeri yasak bölgede hakkında Elazığ mahkemelerince arama kararı bulunan üniversite öğrencisi S.K. (26), rehberlik öğretmeni Z.K.(28), \'ByLock\' kullanıcısı ve KHK ile meslekten ihraç başkomiser M.Ö. (37), ihraç edilen zabıt katibi A.Ö. (30) ile ev hanımı N.D. (44) yakalandı. Şüphelilerden S.K., N.D. ve Z.K. tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Orhaniye köyünde ise sınırı yasa dışı geçmek isteyen örgütün şirketinde çalıştığı belirlenen H.K. yakalandı. H.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünde yapılan denetimlerde ise haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli Ağır Ceza Mahkemesi\'nce yakalama kararı bulunan İ.Y. (50), R.Y. (24) ile M.Y. (21) ve D.Y. (45) yakalandı. Şüphelilerden İ.Y. ve R.Y. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. İpsala\'nın Sarıcaali köyünde örgüte bağlı şirkette muhasebeci olan H.Ö.S. (33), öğretmen S.K. (32), B.Ö. (34), öğretmen H.S. (31) ve onlara kılavuzluk yaptığı belirlenen C.R. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.K., H.Ö.S., H.S. ve kılavuz C.R. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Edirne\'nin Keşan ilçesindeki yol kontrolü sırasında yakalanan ve hakkında Ankara ile Kırşehir mahkemelerince yakalama kararı bulunan İ.Ö.(49) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan ilçesi Beğendik beldesinde jandarma ekiplerince yurt dışına kaçacağı bilgisi alınan şüpheliler takibe alındı. Durdurulan G.Ş. yönetimindeki araçta haklarında arama kararı bulunan B.Ç. (27), M.B.(29), M.Ö.(28), Ö.F.A.(25), Ö.K.(25) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ö., Ö.F.A., B.Ç. tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yunanistan\'a sınır Seremköyde yakalanan öğretmenlikten ihraç edilen H.G. (45) ve S.G. (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASKERİ GÖRÜNCE MERİÇ NEHRİNE ATLADILAR

Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde sabah saatlerinde \'Hudut Kartalları\' denetimleri sırasında askeri yasak bölgede 6 kişilik bir grup gördü. Şüphelilerden R.B., H.B.T., A.A. ve Ü.G.B. yakalanırken, S.C.Ç. ile Ö.S. peşindeki askerleri görüp Meriç Nehri\'ne atlayarak Yunanistan tarafına kaçtı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden R.B., H.B.T. ve A.A. tutuklandı, Ü.G.B. ise serbest bırakıldı. Meriç Nehri\'ne atlayıp kaçan S.C.Ç. ve Ö.S.\'nin terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları ortaya çıktı.

ESKİ MİT MENSULARI ANKARA\'YA GÖNDERİLDİ

Öte yandan Yunanistan sınırından yasa dışı yollardan geçmek isterken önceki gün yakalanan eski MİT mensubu Ebubekir E. (35) ve Yasir U. (29) ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne teslim edildi.