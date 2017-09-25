Edirne'de 1 ton tarihi geçmiş ilaç toplandı

Engin ÖZMEN- Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Sağlık Müdürlüğü\'nün 2 yıldır sürdürdüğü tarihi geçmiş ilaçları bertaraf projesiyle 52 sağlık kuruluşuna konulan kutularda yaklaşık 1 ton tarihi geçmiş ilaç toplandı. Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, toplanan ilaçların lisanslı, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek bir tesiste imha edileceğini söyledi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yıl önce tarihi geçmiş ilaçları toplayabilmek için \'bertaraf\' projesi başlattı. Kent merkezi ve ilçelerdeki 52 sağlık kuruluşuna şişe ve tabletlerin toplanabileceği kutular yerleştiren Sağlık Müdürlüğü, bu sayede yaklaşık 1 ton tarihi geçmiş ilaç topladı. İlaçların çevreye zarar vermeden ya da şehir çöplüklerine atılmadan toplandığını kaydeden Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, \"Projeyi Edirne Valiliği ile paylaşarak ve belediyemiz ile de görüşerek Edirne’de Türkiye’de örneği olmayan bir proje başlattık. Yaklaşık da 2 yıldır bu projeyi sağlıklı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Hastaneler ve sağlık ocakları dahil olmak üzere sağlık birimlerinde atık ilaç kutuları yaptırdık. Bu ilaç kutularını bu merkezlerde muhafaza ettik. Belediyemizde bunları düzenli aralıklarla toplayarak, Atık Bertaraf Tesisleri’nde özellikle muhafaza etti. Yaklaşık 1 tonu geçkin tıbbı ilaç bulduk. Bu 1 tonu geçkin ilaçlar şu anda belediyemizin muhafaza alanında bekletilmektedir. Valiliğimizin de finansmanlarıyla çok yakın zamanda lisanslı doğaya ve çevreye zarar vermeyecek bir tesisle bu ilaçlar bertaraf edilecek. Burada en önemli olay bizim için şuydu, hepimiz bu ilaçların çevreye zarar verdiğinin bilincindeyiz. Ancak ikinci bir amacımız da halkımızda bu bilinci oluşturabilmekti. Vatandaşlarımız da evlerindeki ilaçları alarak bu kutulara attılar. Bu bilince ulaştılar projemizin asli amacına ulaştığını düşünüyorum. Projemizin devamlılığını istiyoruz. Bu projeyi 2 yıldır uyguluyoruz ve bu hafta bitecek. Bu projenin de ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını istiyorum\" dedi.

\'KOMŞULARIMI DA TEŞVİK EDİYORUM\'

TOKİ Ailesi Sağlığı Merkezi\'ne evindeki tarihi geçmiş ilaçları getiren 75 yaşındaki Emine Gür, projeye katılmaları için komşularını da teşvik ettiğini belirterek, \"Çocuklar bu ilaçlardan dolayı evde zehirlenebiliyor. Onun için buraya getirip atmaları çok sağlıklı. Ben bu ilaçları halk sağlığı için, çevre kirlenmesin diye getiriyorum\" dedi.

İki yılda toplanan yaklaşık 1 ton tarihi geçmiş ilacın Atık Bertaraf Tesisleri\'nde imha edileceği belirtildi.



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