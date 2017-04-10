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Yaşam

Edirne'de 1 ton kaçak midye yakalandı

Midyelerin Yunanistan'a götürülmek istendiği belirtildi

10 Nisan 2017 21:46

Edirne’nin Enez İlçesi’nde jandarma tarafından bir hayvan ahırında yapılan aramada, yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi. Gözaltına alınan ahır sahibi H.E., 1208 lira idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Köyü’nde, Enez Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle H.E.’ye ait hayvan ahırında arama yaptı. Ahırda, yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 50 çuval içerisinde piyasa değeri 50 bin lira olan 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi.

Midyelere el konulurken, ahır sahibi H.E. gözaltına alındı. Midyeler teslim edildikleri Enez Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü. H.E. ise, hakkında 1208 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

 

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