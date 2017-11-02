Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarmanın bir kamyonette yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü E.D., 2 bin 408 lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükdoğanca Köyü’nde şüphe üzerine durdurdukları E.D. yönetimindeki araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen piyasa değeri 40 bin lira olan 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, sürücü E.D. gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildikleri Keşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü.

Sürücü E.D., ifadesinin alınması ardından hakkında \'Su Ürünleri Kanununa Muhalefet\' suçundan bin 155 lira, trafik yönünden ise 1253 lira olmak üzere, toplam 2 bin 408 lira para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan araç ise trafikten yasaklandı.

