T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarmanın bir kamyonette yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi

02 Kasım 2017 19:00

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarmanın bir kamyonette yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü E.D., 2 bin 408 lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükdoğanca Köyü’nde şüphe üzerine durdurdukları E.D. yönetimindeki araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen piyasa değeri 40 bin lira olan 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, sürücü E.D. gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildikleri Keşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü.
Sürücü E.D., ifadesinin alınması ardından hakkında \'Su Ürünleri Kanununa Muhalefet\' suçundan bin 155 lira, trafik yönünden ise 1253 lira olmak üzere, toplam 2 bin 408 lira para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan araç ise trafikten yasaklandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞANEdirne DHAEDİRNEnin KeşanYunanistanaGözaltınaEdirne Jandarma KomutanlığıKüçükdoğanca KöyündeAramadaMidyelereMidyelerKeşan Gıda TarımHayvancılıkMüdürlüğüSaros KörfezindeSürücüKanununa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24