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Edirne'de 1 ton 700 kilo kaçak midyeye 2 bin 363 lira ceza

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez ve Keşan ilçelerinde jandarma ekipleri, yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 700 kilo kaçak canlı midye ele geçildi, 2 şüpheliye 2 bin 363 lira para cezası kesildi

13 Eylül 2017 18:25

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ve Keşan ilçelerinde jandarma ekipleri, yasadışı yollarla Yunanistan\'a götürülmek istenen 1 ton 700 kilo kaçak canlı midye ele geçildi, 2 şüpheliye 2 bin 363 lira para cezası kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez İlçesi\'ne bağlı Yenice Köyü\'nde durdurdukları E.D. yönetimindeki araçta yaptıkları aramada yasadışı yollarla Yunanistan\'a götürülmek istenen ve piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 1 ton 200 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi.
Jandarma, Keşan İlçesi\'ne bağlı Kılıçköy\'de de durdurdukları İ.E.\'nin kullandığı araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 500 kilo kaçak canlı midye ele geçirdi.
Toplam 1 ton 700 kilo kaçak midyeye el konulurken, sürücüler E.D. ve İ.E. gözaltına alındı. Enez ve Keşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nce E.D.\'ye bin 208, İ.E.\'ye ise bin 155 olmak üzere toplam 2 bin 363 lira idari para cezası kesildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Midyeler ise teslim edildikleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri ekiplerince Saros Körfezi\'nde denize bırakıldı. 

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