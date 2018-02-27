Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

KAR KALINLIĞI 10 SANTİM YÜKSELDİ

Edirne\'de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi. Karayolları ve Edirne Belediye Başkanlığı\'na bağlı ekipler, karayolunda ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde yolların kapanmaması için mücadele veren Edirne Belediye Başkanlığı 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı 1 grayder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ve 70 personelle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar ile mücadele ediyor. Bir yandan kar küreme yapılırken, diğer yandan ise granürlü üre, tuz ve solüsyon serme çalışmasıyla yolların buz tutması ve kayganlaşması engelleniyor. Edirne\'de gece yarısı kar etkisini yitirirken, sabah saatlerine kadar aralıklarla yağış olabileceği belirtildi.

7 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Edirne Özel İdare verilerine göre, Edirne\'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç, Küçükaltıağaç, Küpdere, Rahmanca, Nasuhbey, Alibey ve Yenicegörece köylerinde yoğun kar yağışı nedediyle yollar kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılmasını sağlamak için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI