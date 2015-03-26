Edirne Valisi'nin 'açtırmam' dediği Büyük Sinagog'un açılışı yapıldı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Edirne Valisi Dursun Şahin'in 'açtırmam' dediği Büyük Sinagog'un açılışını 1000 davetlinin katıldığı törenle bugün açtı. Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğünün diğer Avrupa ülkelerine göre çok ileri seviyede olduğunu söyleyen Arınç, milletvekili olduğu dönemden arkadaşı olduğunu söylediği CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı da makamında ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye ’de din ve vicdan özgürlüğünün diğer Avrupa ülkelerine göre çok ileri seviyede olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de antisemitizm yoktur. Batıda olduğu gibi İslamofobinin karşıtı olan başka bir fobi yoktur. Türkiye’de ırkçılık yoktur. Yani tabanda zemin bulamamıştır. Bugün Avrupa’da ve başka ülkelerde yaşananlara baktığımız zaman bizden ne kadar geride olduklarını görüyor ve gerçekten üzülüyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5 yılda restorasyonu tamamlanan tarihi büyük sinagogun açılışına katılmak üzere polis helikopteriyle Edirne ’ye geldi. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan tarafından helikopterin indiği Şükrüpaşa Atletizm sahasında karşılanan Başbakan Yardımcısı Arınç, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’i makamında ziyaret etti. Valilik bahçesinde karşılanan Arınç, kendisini karşılamaya gelen yönetici ve idarecilerle tokalaşarak makama geçti.

Kaleiçi semtindeki tarihi sinagogun tarihini anlatarak 5 yılda yaklaşık 5 milyon 750 bin liraya restore edildiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye’nin din ve vicdan özgürlüğü bakımından Avrupa ve diğer ülkelerin önünde olduğunu söyledi.

‘Kimse farklı anlamlar çıkarmasın’

Sinagogun açılışına bine yakın davetli geldiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugünün Balkan Şehitleri Anma Günü olduğunu hatırlatıp şunları söyledi:

“Bu açılışa Türkiye içerisinden bine yakın davetli geliyor. Yurt dışından hahamlar, büyükelçiler, Türkiye’de bulunan büyükelçileri temsilen gelenlerin yanında hemen hemen 35 ülkeden misafir geliyor. Bu Edirne’nin tanıtımı için başta Selimiye Camii olmak üzere tarih ve kültür varlıklarını tanıtmak için kadar önemliyse Türkiye’ye bu vesileyle gelmiş olmak, Türkiye’nin alicenaplığını göstermek bakımından da elbette faydalıdır. Bugün aynı Edirne ve Türkiye için önemli olan bir günde Balkan Şehitlerimizi Anma Günü!dür. Defalarca işgal edilmiş bir şehirden bahsediyoruz. Hamdolsun, artık özgür ve Türkiyemizin en güzel şehri olan Edirne geçmişini de unutmuyor. Balkan muharebelerinde ve işgaller sırasında can veren, hayatını veren şehitlerimizi de büyük bir rahmet ve minnetle anıyoruz. Unutmayalım ki işgal sırasında, verilen mücadelede Müslüman şehitlerimiz ne kadar varsa, o günlerde bu şehirde yaşayan ve şehri korumak için canını veren Yahudilerde bulunmaktadır. Bugünü de anlamlı bir şekilde anmış olacağız.”

‘Herkes özgür bir şekilde yaşıyor’

Valilik ziyaretinin ardından Edirne Belediye Başkanlığı’na geçen Başbakan Yardımcısı Arınç, Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan tarafından kapıda karşılandı. Belediye bandosunu selamlayan Arınç, Belediye Başkanı Gürkan ile birlikte tarihi belediye binasını gezerek, Atatürk odasını gezdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile milletvekili olduğu dönemden Meclis’ten arkadaş olduğunu anlatan Arınç, Türkiye’de farklı inançlara rağmen herkesin özgür bir şekilde yaşadığını söyledi. Arınç, “Bugünkü geliş amacımız bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu teröre karşıda, ırkçılığa, İslamofobi ve antisemitizme karşı da insanların farklı inançları, kültürleri, ibadet yerleri olsa da bir arada huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği bir örnek göstermemiz lazım. Eskiden Avrupa Birliği karşıtlarına şöyle mukavele ederdik. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’de farklılıkların bir araya yaşadığı özgür dönemlerdir. Herkesin dili, inancı başka olabilir ama birbirleriyle komşululuk ve dostluk yapmaları asıldır. Türkiye’de öyle şehirler vardır ki caminin de, havranın da kilisenin duvarları müşterektir. Mesela bunlardan birini Hatay, Mardin olarak gösterebiliriz” şeklinde konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından öğle namazını Selimiye Camii’nde kılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve beraberindekiler daha sonra tarihi sinagog açılışına için Kaleiçi semtine geçti.

Vali ne demişti?

Edirne Valisi Dursun Şahin, İsrail askerlerinin Mescidi Aksa'ya postallarıyla girmesi üzerine 22 Kasım 2014'de yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Mescid- i Aksa’nın içinde savaş rüzgarları estiren o eşkıya kılıklı insanlar Müslümanları katlederken, biz de onların sinagoglarını yapıyoruz. İçimde büyük bir kinle söylüyorum bunu. Biz de onların mezarlıklarının etrafını temizliyor, projelerini kurula gönderiyoruz. Buradaki tadilatı sona gelen sinagog sadece müze olarak tescil edilecek. İçinde bir sergileme, vitrinleme yapılmayacak” dedi.