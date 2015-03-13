Edirne Valisi'nden üniversite öğrencilerine: Değişim publarda, gazinolarda öğrenilmez

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada, gençlik dönemlerini iyi geçirmelerini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, kentte eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine destek vermek için kurulan Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği’nin binasının açılışında konuştu.

Gençlere seslenen ve vakitlerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Şahin, şunları söyledi:

"İnsan hayatında dönemler olur. Bunların içindeki en güzeli ise gençlik dönemidir. Gençlik dönemini verimli geçirenler, geriye kalan hayatında da başarıya imza atmış kişilerdir. Bu gençlik dönemini çok iyi geçirmek lazım. Gençlik dönemini kahve köşelerinde, barlarda şurada, burada değil. Böyle güzel sohbetlerle biraraya gelmek lazım. Biz hep midenin doyurulmasından bahsediyoruz.

Önemli olan beyni doldurmaktır, doyurmaktır. Eğer beyin doyarsa kişinin yürüyüşü, bütün her şeyi sosyal yaşantısı değişir. Bu değişim, publarda, gazinolarda öğrenilmez. Bunlar hep böyle ilim, irfan yuvalarında öğrenilir. Üniversitelerde, dostların biraraya geldi yerlerde öğrenilir. Burada çay, kahve bahanedir. Önemli olan sizlerin biraraya gelmesi, fikirlerin paylaşılmasıdır."

Konuşmaların ardından kurdele keserek dernek binasının açılışını yapan Vali Şahin, binayı gezerek öğrencilerle sohbet etti.