Edirne Valisi, rahibi 'aforoz' etti!

Edirne Kent Konseyi'nce, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesine destek toplamak için Selimiye Meydanı'nda insan zinciri oluşturuldu. Ancak Edirne Valisi Gökhan Sözer, Bulgar Ortodoks Kiliseleri Rahibi Aleksandır Çıkırık'ı protokolde yanında istemedi.

Fırat Keskin Kılıç ve Gökhan Balcı'nın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Selimiye Camisi ve Külliyesi’ndeki sorunlara dikkat çekmek ve tanıtmak isteyen yaklaşık bin kişi, Selimiye Meydanı’nda el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu. Zincire katılan Edirne Valisi Gökhan Sözer, bu projeye destek için gelen ve protokol sırasında alınmak istenen Bulgar Ortodok Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık’ı, "Bulgaristan’da bizim müftüyü, hocayı, sağına soluna alıyorlar mı?" diyerek protokole almadı.

Osmanlı Padişahı 2’nci Selim tarafından 1569- 1575 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılan ve Mimar Sinan’ın ’ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Camisi’nin çevre düzenlemesinin biran önce yapılmasını talep eden Edirne Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle ’Koca usta sizi çağırıyor’ programı düzenledi. Önce Mimar Sinan’ın Camisinin önünde bulunan heykeline çelenk bırakıldı. Ardından da oluşturulacak olan insan zinciri için yaklaşık bin kişi Selimiye Meydanı’nda toplandı. Mimar Sinan kılığına giren bir kişi, katılanlara eserine sahip çıkmaları öğüdünde bulundu.

Rahibe protokolde yer yok

Selimiye Camii eski imamı Nadi Ersoy, Bulgar Ortodok Kiliseleri Rahibi Aleksandır Çıkırık ile birlikte insan zincirine katılmak üzere Selimiye Meydanı’na geldi. Sunucu iki din adamının gelişini duyurdu ve görevliler iki din adamını protokol sırasına almak istedi. Ancak Edirne Valisi Gökhan Sözer, bu girişime engel oldu ve rahip Çıkırık’ın protokolde yanında olmasını istemedi. Bunun üzerine imam Ersoy ile birlikte rahip Çıkırık protokolün arkasındaki zincire dahil oldu. Edirne Valisi Gökhan Sözer, "Kalsınlar böyle. Bulgaristan’da bizim müftüyü, hocayı, sağına soluna alıyorlar mı?" diyerek tepki gösterdi.

El ele insan zinciri

Selimiye Meydanı’nda toplanan ve camiiye destek için çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık bin kişi, el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu ve 1 dakika bu şekilde durdu. Ardından bir şekerlemeci tarafından hazırlanan Devai-Misk helvası ücretsiz olarak katılımcılara dağıtıldı.

Rahip: Kardeşlik için toplandık

Tarihi eserlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Bulgar Ortodok Kiliseleri Rahibi Aleksandır Çıkırık, "Burada konuşup unutmayalım. Tarihi eserlere sahip çıkalım. Burada yaşayan tüm halk böyle eserlere sahip çıkarsak, yarın bir gün çocuklarımıza da güzel eserler kazandırmış ve korumuş oluruz. Güzel bir çevre düzenlemesi olursa, bütün gelen misafirlere biz de ev sahipliği yaparız" dedi.

Rahip Çıkrık, Vali Sözer’in sözlerinin ve tavrının hatırlatılması üzerine, "Şimdi biz kardeşlik için toplandık. Böyle şeyleri öne çıkartmamak gerekiyor" diye yanıt verdi.