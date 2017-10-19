Edirne Valisi Özdemir, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı ile görüştü

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da Başbakan Boyko Borisov ile başbakanlık ofisinde görüştü. Yaklaşık 1 saatlik görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra düzensiz göçmenler ile ekonomik ve ticari konular ele alındı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede, \"Edirne, Türkiye\'nin Balkanlara ve Avrupa\'ya açılan kapısı konumunda bulunmaktadır. Özellikle Bulgaristan ile derin akrabalık bağları ve ticari ilişkileri olan bir şehirdir. Bölgesel anlamda ekonomik ve kültürel ilişkilere katkı sağlayacağına inandığımız hızlı tren çalışmasının Londra\'ya kadar ulaşmasının planlandığı göz önünde bulundurulduğunda, eski İpek Yolu\'nun tekrar canlandırılması ve beraberinde getireceği katkılar aşikardır\" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, öncelikle düzensiz göçmenler konusunda Türkiye\'nin çalışmaları ve gayretinden son derece memnun olduğunu ifade ederek, özellikle Edirne Valiliği\'nin çalışmalarının ve gayretinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara da değinen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüşmeler yaptığını, gümrük kapılarında trafiğin rahatlatılması için çalışmaların devam ettiğini, konuyla ilgili olarak kurulan komisyonların çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağını belirtti.

Tarihi İpek Yolu projesinin ve ulaşımın geliştirilmesinin Balkanlardaki başkentlerin ilişkilerini geliştireceğini belirten Borisov, \"Türk yatırımcılar ülkemize ve bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sağlamaktadır, Bulgaristan\'da yaşanan işsizliğin önlenmesi bakımından Türk yatırımlarının önemini biliyoruz. Edirne halkı ile Bulgaristan halkının sıkı iletişim içerisinde olduğu, özellikle hafta sonları Bulgaristan vatandaşlarının Trakya\'yı ve özellikle Edirne\'yi tercih ettiği görülmektedir. Bizde bu işbirliğini destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile sürekli görüşüyoruz. İlişkiler gelişerek devam ediyor, genel anlamdaki işbirliğinin bölge içinde sürmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Türk kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde alt yapı çalışmalarına önem veriyoruz ve cami ile tarihi eserlerin onarımlarını yapıyoruz. Sık sık bu bölgeleri ziyaret ediyorum ve bu ziyaretler esnasında gösterilen sevgi ve saygıdan memnunum\" dedi.

Seçim döneminde birtakım olumsuzluklar yaşandığını da belirten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu olumsuzlukların bir kısmının giderildiğini, bunların seçime has sıkıntılar olduğunu, diğer olumsuzlukların da çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Vali Özdemir, düzensiz göçmenler konusunda Türkiye\'nin gösterdiği olağanüstü çalışmalara vurgu yaparak, \"Türkiye sizlerin de bildiği gibi özellikle düzensiz göçmenler konusunda AB ile imzaladığı anlaşma gereği üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmaktadır. Sınır şehri olmamız nedeniyle Edirne\'de binlerce göçmeni geri gönderme merkezlerimizde ağırlayarak gerekli işlemleri yapıyoruz\" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu tür görüşme ve ortak çalışmaların iki komşu ve dost ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini geliştirerek üst seviyelere çıkaracağına inandığını ifade etti.

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