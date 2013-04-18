Edirne Valisi Duruer: Her yerde Türk bayrağı ve Atatürk resmi olmaz

Edirne Valisi Hasan Duruer, dün muhtarların Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin nisan ayı meclis toplantısı'nda Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı olmaması protesto ederek salonu terk etmelerinin yanlış anlamadan kaynaklandığını söyledi.

Ünsal Yücel'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Edirne Valisi Hasan Duruer, incelemelerde bulunmak üzere bugün Keşan İlçesi'ne geldi. Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret eden Vali Duruer, gazetecilerin dün yapılan Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin nisan ayı meclis toplantısı'nda muhtarların Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı olmamasını protesto ederek salonu terk etmesini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Muhtarların yanlış bir anlaması olduğu kanaatindeyim. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı söylenmesi genelde resmi toplantılarda olur. Her yerde saygı duruşunda bulunulmaz ve İstiklal Marşı söylenmez. Bunun usulü, kanunu ve yönetmeliği vardır. Arkadaşlarımız da bu kurallar çerçevesinde hareket etmişler. Muhtar arkadaşlarımız yanlış anladıkları için böyle bir tepki göstermişler. Bayrak ve Atatürk resminin de nerede olacağı kurallarla belirlenmiştir. Her yerde bayrak ve Atatürk resmi olmaz. Mesela masanın üstünde bayrak olmaz."

Vali yardımcısını protesto etmişti

Dün, Edirne'deki Devecihan Kültür Merkezi'nde Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin nisan ayı meclis toplantısı'nda saygı duruşu yapılmaması, İstiklal Marşı'nın okunmaması ve Türk Bayrağı asılmamasına tepki gösteren il genel meclisi üyeleri ile muhtarlardan oluşan delegeler Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ın protesto ederek toplantıyı terk etmiş, meclis toplantısı ise çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.