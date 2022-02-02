İçişleri Bakanı Soylu: Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de Yunanistan sınırında Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini belirttiği "ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş 22 göçmenden 12'sinin donarak yaşamını yitirdiğini" duyurdu. Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını da paylaştı.

Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.

Edirne Valiliği: Donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır

Edirne Valiliği, “İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını” açıkladı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"02.02. 2022 günü İpsala Ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."