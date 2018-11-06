Edirne Ticaret Odası Başkanı'ndan seminere gelmeyen işletmelere tepki

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen \'Türkiye ve Trakya\'da Coğrafi İşaretler\' konulu seminere, bu çalışmalardan gelir elde edecek 50 işletmeden 5\'inin katılmasına tepki göstererek, \"Biz istediğimiz kadar seminer yapalım, coğrafi işaretle ilgili çalışmalar yapalım. Değerli hocamız gelsin, seminer versin ama konunun muhatapları, konudan faydalanacak insanlar, bu işten ticari olarak para kazanacak insanlar salonda yok. Üzülüyorum\" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde \'Türkiye ve Trakya\'da Coğrafi İşaretler\' semineri düzenledi. Edirne\'de bir restoranda düzenlenen seminere Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile iş adamları katıldı.

Açılışta konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgeye özel değerleri ortaya çıkarmak ve kazanca dönüştürmek amacında olduklarını ifade ederek, \"Trakya Kalkınma Ajansı olarak bölgeye ait değerlerimizi ortaya çıkarma, bunları muhafaza etme, gelecek nesillere aktarabilme ve ticari anlamda nasıl kazanca dönüştürebiliriz, Türkiye\'de ve dünyada nasıl pazarlarız, bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Yöredeki kadınların, köyde yaşayanların bir nebze de olsa mutfaklarına para götürme imkanlarının sağlanması da önemli. Trakya bölgesinde Malkara\'nın kaşarı, İpsala\'nın pirinci, Edirne\'nin beyaz peyniri gibi 6 adet tescilli ürünlerimiz var. Bunun yanında 15 kadar da başvurusu yapılmış, askıda bekleyen ürünlerimiz var. Hazırlığı süren 10\'nun üzerinde ürünümüz var. 2020 yılına kadar başvurusu yapılmamış ürünümüz kalmasın. Trakya Kalkınma Ajansı olarak her türlü desteği vermeye hazırız\" dedi.

\'TÜRKİYE, DÜNYADA OLMAYAN BİR POTANSİYELE SAHİP\'

YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise Türkiye\'nin dünyanın hiçbir ülkesinin sahip olmadığı coğrafi işaret potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bütün dünyada yöresel beslenme talebinin hızla arttığını kaydeden Tekelioğlu, \"Coğrafi işaretler bakın çok önemli. Bütün dünyada çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Endüstriyel beslenme tipine tüketicilerin güveni sarsıldı. Bir sürü yaşanan gıda krizlerinden sonra bu küresel ticaretin bize empoze ettiği beslenme sistemi güzel bir şey değil. Bütün dünyada yöresel talebi hızla artıyor. Türk halkının beslenebilmesi için yöresel ürünler, coğrafi işaretler bir gıda güvenliğini oluşturuyor. Bu bakımından büyük şansımız var ve dünyanın hiçbir ülkesinde bizim sahip olduğumuz coğrafi işaret potansiyeli yok. Buna sahip olmak yetmiyor, gerçekten gerekli önemi vermek. Tescil aldıktan sonra yönetimi ve denetim mekanizmalarını hayata geçirmek gerekiyor\" diye konuştu.

\'50 İŞLETMEDEN 5\'İ GELMİŞ, ÜZÜLÜYORUM\'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ise kentte 4 coğrafi işaretli (tescilli) ürün olduğunu belirtti, bu ürünlerin imalatçısı yaklaşık 50 firmadan sadece 5\'inin temsilcisinin toplantıya katılmasına tepki gösterdi. Zıpkınkurt, \"Bugün Edirne\'de 4 adet coğrafi işarete sahip ürünümüz var. Trakya Üniversitesi bu konuda son derece destek oluyor. Odamızda 20 gün önce bu konuda bir toplantı yaptık. Trakya Üniversitesi tam kadro öğretim kadrosuyla oradaydı. Konunun uzmanları da oradaydı. İl ve ilçelerimizde oda ve borsa başkanlarının yanı sıra coğrafi işaretli ürünlerin imalatçılarını davet ettim. Gelin arkadaşlar üniversitemiz burada, bizler buradayız, coğrafi ürün üreten arkadaşlarımızda üniversite ile buluşturalım. Ama üzülerek söylüyorum ki bugün burada gördüğüm gibi Edirne\'de 4 adet coğrafi işaretli ürünümüz var, bunlarla ilgili çalışan firma sayısı yaklaşık 50 ama üzülerek ifade ediyorum burada 5 kişi var. Biz istediğimiz kadar seminer yapalım, coğrafi işaretle ilgili çalışmalar yapalım. Değerli hocamız gelsin, seminer versin ama konunun muhatapları, konudan faydalanacak insanlar, bu işten ticari olarak para kazanacak insanlar salonda yok. Üzülüyorum, herkes burada, gel ürününü daha iyi tanıt, daha iyi pazarlamayı öğren, konuşalım burada ama yoksunuz burada\" dedi.

Zıpkınkurt, Türkiye\'nin zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, 3 bin 300 tescilli ürünü bulunduğunu, Avrupa\'da bile sadece 3 bin ürün olduğunu belirtti, ürünlere sahip çıkarak, markalaştırarak kazanç sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından ayrı oturumlar halinde \'Coğrafi İşaretlerde Örnek Olay ve Çalışmalar\', \'Türkiye ve Trakya Peynirleri\', \'Coğrafi İşaretlerde Trakya\'dan Örnekler\' konularında seminerler verildi.



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