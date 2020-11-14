Edirne Tabip Odası Başkanı Altuğ: Sınır kapıları kapatılmalı

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de, Koronavirüs vaka artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğuna dikkat çekerek, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının Türkiye’de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne’de 111 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne’de

Kredi Yurtlar Kurumu’nda 267 koronavirüs hastası vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

Gebe ve çocuk vakaları artıyor

Edirne genelinde son 15 günde koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Covid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.

"Sınır kapıları kapatılmalı"

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, önerilerini şöyle sıraladı: “Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır. Toplumsal hareketliliğin azaltılması için şehre giriş-çıkış kısıtlaması getirilmelidir. 14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir”. (İHA)