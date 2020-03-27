Sol Parti Edirne İl Örgütü: Sığınmacıların büyük bölümü gönderildi; bir kısmı da Koronavirüs'e karşı hiçbir önlemin olmadığı spor salonunda tutuluyor

Bişar Arslan

Türkiye'nin sınırları açmasının ardından Avrupa'ya geçmek için Edirne'deki sınır kapılarına akın eden sığınmacıların bir kısmının Koronavirüs'e karşı hiçbir sağlık önlemi alınmadan spor salonlarında tutulduğu ve büyük kısmının da otobüslerle farklı şehirlere götürüldüğü, çadırlarının ise yakıldığı öne sürüldü.

T24'e konuşan Edirne Sol Parti üyesi Nevzat Çolak, bilgileri bölgede bulunan arkadaşlarından aldıklarını belirterek, "Zaten birkaç gündür sınırda otobüsler bekletiliyor. Geri dönmek isteyenleri götürüyorlar. Direnenleri ise zorla götürüyorlar. Salonda tutulan sığınmacılar da geri gönderilecek" dedi.

Sığınmacıların belli bölgelere yerleştirildiğini belirten Çolak, "İnsanlar karantina bahanesiyle spor salonlarında hiçbir sağlık önlemi olmadan bekletiliyor. Sırf geri dönmeleri için az yemek veriliyor. Zorla geri gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Çolak sınır bölgesinden kendilerine ulaşan bilgileri de paylaşarak sığınmacıların çadırlarının da yakıldığını söyledi.

Ne olmuştu?

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye, sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı almıştı. Bunun üzerine sığınmacılar Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına akın etmişti.

Bunun üzerine Yunan güvenlik güçleri sınırlara akın eden sığınmacılara sert müdahale etmiş ve sınır kapılarını kapatmıştı.