T24 LogoT24 Logo
Gündem

EDİRNE ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YANGIN SÜRÜYOR EDİRNE (A.A)

02 Ekim 2010 17:46

-EDİRNE ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YANGIN SÜRÜYOR EDİRNE (A.A) - 02.10.2010 - Edirne şehir çöplüğünde dün gece başlayan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Alınan bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi yakınlarındaki şehir çöplüğünün doğu yakasında dün gece saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.  Kontrol altına alındığı bildirilen yangına itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Yetkililer çöp yığınlarının altında biriken gazın içten içe yandığını belirtiyorlar.  Öte yandan, öğle saatlerine doğru, rüzgarın yön değiştirmesiyle Yeniimaret Mahallesi'ndeki yaşamı olumsuz etkileyen dumanda kısmen yön değiştirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24