-EDİRNE ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YANGIN SÜRÜYOR EDİRNE (A.A) - 02.10.2010 - Edirne şehir çöplüğünde dün gece başlayan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Alınan bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi yakınlarındaki şehir çöplüğünün doğu yakasında dün gece saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Kontrol altına alındığı bildirilen yangına itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Yetkililer çöp yığınlarının altında biriken gazın içten içe yandığını belirtiyorlar. Öte yandan, öğle saatlerine doğru, rüzgarın yön değiştirmesiyle Yeniimaret Mahallesi'ndeki yaşamı olumsuz etkileyen dumanda kısmen yön değiştirdi.