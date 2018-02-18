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Yaşam

Edirne Emniyet Müdürü: Okulların çevresinde bekleyene ceza uygulanacak

"Okullarımızla ilgili bir tehlike yok ama tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz"

18 Şubat 2018 13:55

Edirne'de okul çevrelerinde resmi ekiplerin yanı sıra sivil polis ekipleri de tedbir almaya ve denetimlere başladı. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, "Okul çevresinde amaçsız dolaşan kişiler varsa bunlara para cezası uygulayacağız" dedi. 

Kurt, yaptığı açıklamada Türkiye'de "Güvenli Okul Projesi" kapsamında, okul çevresinde, okulla ilişkisi olmayan, amaçsız şekilde bekleyenlere para cezası verildiğini hatırlattı. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulların güvenliğine yönelik protokol kapsamında Türkiye'deki tüm valiliklere genelge gönderildiğini ifade eden Kurt, proje kapsamında çocukların bazı kötü alışkanlıklardan korunarak güvenli şekilde eğitimlerini sürdürmelerinin amaçlandığını vurguladı.

Genelge çerçevesinde okul önlerinde amaçsız gezenlerle ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Kurt, şöyle konuştu: ''Bu kapsamda biz de ilişkisi olmayanların okul çevresinde bulunmamasıyla ilgili karar aldık. Bunu da vatandaşlarımıza ilan ettik. Halkımızla bunu paylaştık. Bizim okul çevresinde resmi ve sivil ekiplerimiz var. Bazıları görünür, bazıları görünmez tedbirlerimiz var. Bu kapsamda okulla ilişkisi olamayan kişiler, okul çevresinde amaçsız dolaşan kişiler varsa bunlara para cezası uygulayacağız. Zaten okula gelen kişi bellidir, eğer 'veliyim' diyorsa veya 'okuldaki öğrencinin yakınıyım' diyorsa bunun araştırmasını yapacağız. Teyit edeceğiz. Ama okulla alakası olmadan okul çevresinde dolaşıyorsa Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası vereceğiz."

Kurt, ailelerin alınan önlemlerden tedirgin olmamalarını isteyerek, uygulamanın çocukların güvenliği için tedbir amaçlı başlatıldığını vurguladı.

Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda Edirne'de çocuklara kötü madde satmaya çalışan, satanlara yönelik tespitleri olmadığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor tabii ki. Ayrıca zaman zaman okul çevresindeki asayiş uygulamalarına narkotik köpeklerimiz de katılıyor. Onlar çevredeki uyuşturucuyu bulabilecek yetenekte. Onlarla birlikte yapılan operasyonlarda da okullarımızda hiçbir tespitimiz olmadı. Okullarımızla ilgili bir tehlike yok. Ama tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

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