Edirne'de yoğun caddelere kişi sınırlaması: 4 metrekareye bir kişi

Edirne'de artan vakalardan sonra Koronavirüs tedbirleri kapsamında işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi. Her 4 metrekarede bir kişi olacak.

Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.

Buna göre, Saraçlar ve Çilingirler caddeleri Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki Usul ve Esaslara uygun olarak her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.

Bariyerlerin getirildiği caddelere kontrollü olarak girişler sağlanacak.