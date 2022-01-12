Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘yasaklı ırk’ genelgesinin ardından Edirne'de, sokağa bırakılan pitbull cinsi köpekler nedeniyle kente bulunan bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor. Merkezde son bir hafta içinde köpek sayısı 19'dan 25'e yükseldi. Merkez veterineri Soyuhan Barlas, "Gelen köpeklerin artmasından dolayı yasaklı ırk bölümünde kapasiteyi artırma çalışmalarına başladık. Yoğun bir şekilde terk edilmiş yasaklı ırk var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ‘yasaklı ırk’ köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak.

Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Edirne'de uygulama tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çoğunluğu pitbull cinsi olan yasaklı ırk köpekler sokağa terk edilmeye başlandı.

Sokağa terk edilen bu köpekler, vatandaşın ihbarı ile belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, merkezde son bir hafta içinde 'yasak ırk' köpek sayısı 19'dan 25'e yükseldi.

Merkezin veteriner hekimi Soyuhan Barlas, yasaklı ırk köpeklerin sahiplerince kısırlaştırma yaptırmadan sokağa terk edildiğini söyledi.

Yasanın geçerli olacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte sokağa terk edilen yasak ırk hayvanların sayısında artış olduğunu belirten Barlas, "14 Ocak'ta son gün olarak belirtilmesinin ardından tarih yaklaşmasıyla, hayvanlarını kısırlaştırıp kaydını yaptırmayanların, hayvanlarına el konulacak" dedi.

Genelge çıktığında hayvanların kısırlaştırılacağı ve sahipleriyle uzun süre yaşabileceklerini düşündükleri için sevindiklerini belirten Barlas, "Ancak gördük ki, sahipleri kısırlaştırmaktan imtina etmeye ve özel kliniklerde masraflarını karşılamamaya başladılar. Sokağa salıyorlar kısırlaştırma yaptırmadan" diye konuştu.

Terk edilen pitbulların sayısının artmaya başladığını söyleyen Barlas, "Tabi biz şikayet geldiğinde hızlı bir şekilde müdahale diyoruz. Ancak işin açıkçası bu pitbull ve yasak ırklı hayvanlara bakanların hayvanları ile ilgili olan tavırları beklentimizin altında kaldı. Yani çok basit kısırlaştırma işlemlerini yaptırıp, Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlarını yaptıracaklar ve işlem bu şekilde bitecekti ama farklı bir yere evirildi" dedi.

Barınakların kapasitesini neredeyse dolduracak şekilde yasaklı ırkların gelmeye başladığını belirten Barlas, "Bu hayvanların bakımları da zor, bizler için farklı bir süreç oldu. Gelen köpeklerin artmasından dolayı yasaklı ırk bölümünde kapasiteyi artırma çalışmalarına başladık. Yoğun bir şekilde terk edilmiş yasaklı ırk var" diye konuştu.