Edirne'de vaka sayıları yüzde 90 oranında azaldı

Türkiye genelinde eylül ayı ile birlikte yükselişe geçen Koronavirüs vakaları, yeni kısıtlama kurallarının devreye girmesinin ardından Edirne'de düşüşe geçerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında da kent haritası yeşile döndü. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentte vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla önüne geçilmesi planlanan vaka sayısı, yeni yılla birlikte Edirne'de düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında kent haritası kırmızıdan yeniden yeşile döndü.

Edirne'de vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak YıldırımYıldırım, "Sayısal olarak bilgi veremem ama yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş var. Tabi bu şu anlama gelmemeli. Gerçekten virüs insanla beraber geziyor. Yani kısıtlama oldukça vaka sayısı da azalıyor.



Yüzde 90'ın üzerinde olan bir düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü biz yine sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1- 1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz. Bu nedenle sayılar düştüğü için çok mutluyuz ama bütün tedbirlere, kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.

"Yoğun bakımda hasta sayısı mevsim standartlarının altında"

Yoğun bakım hasta oranlarının da düşüşe geçtiğini belirten Yıldırım, "Yoğun bakım oranları da çok düştü. Çok şükür ki bizler bu süreçte yaklaşık 1- 1,5 ay içerisinde çok önceden hazırlık yaparak Edirne'de 40'ın üzerinde yoğun bakım yatak sayısını artırdık, bu nedenle de hiçbir zaman yoğun bakımlarda sıkıntıya düşmedik.



Yoğun bakım ihtiyacı olan, koronavirüslü vatandaşlarımızı yoğun bakımlarda tedavi altına aldık ve bu bakımdan çok başarılı bir süreç geçirdik.



Yani yoğun bakımda şu an normal mevsim standartlarının bile altındayız diyebilirim" şeklinde konuştu.